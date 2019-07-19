لاول مرة منذ 6 سنوات.. الذهب يتجاوز سعر1450دولارا عالميا

2019/07/19 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز الذهب اليوم الجمعة، مستوى 1450 دولارًا للمرة الأولى منذ أيار 2013.وجاءت هذه الزيادة / حسب رويترز/ بعد تعليقات مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، بينما تلقى المعدن الأصفر الدعم من توترات جديدة في الشرق الأوسط.وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 1452.60 دولارا للأوقية (الأونصة) في […]

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