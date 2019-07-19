مقاتلات تركية تدمر أهدافاً لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

2019/07/19 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تنفيذ عملية جوية واسعة شمالي العراق، دمّرت خلالها المقاتلات التركية العديد من الأهداف.

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