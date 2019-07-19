اعتقال ثلاثة من المتورطين بتزوير العملات في بعقوبة

2019/07/19 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الجمعة، عن اعتقال ثلاثة من المتورطين بتزوير العملات داخل بعقوبة.وقال الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى العميد غالب العطيه في حديث لـ/ المعلومة/،ان” فريق امني مختص نجح من اعتقال ثلاثة من المتورطين بتزوير العملات ومحاولة تسويقها في اسواق بعقوبة”.واضاف العطيه،ان” عملية الاعتقال جرت وفق معلومات استخبارية […]

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