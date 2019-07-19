تحديث أبل المنتظر يحل “مشكلة آيفون الأزلية”

2019/07/19 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..يحمل التحديث المقبل الخاص بأجهزة “آيفون” (iOS 13) خبرا سارا لمستخدمي هذه الهواتف، حيث سيتضمن ميزة جديدة تسمح بأن تدوم طاقة البطاريات لوقت أطول.وتعد ضعف بطاريات هواتف آيفون وسرعة نفاد طاقتها مشكلة تزعج معظم المستخدمين، لكن يبدو أن التحديث الذي سيطلق قريبا عمل على حل هذه المعضلة.ويحتوي التحديث، المقرر إطلاقه الخريف […]

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