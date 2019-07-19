للمرة الاولى.. الذهب في أعلى مستوى له منذ آيار 2013

2019/07/19 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز الذهب يوم الجمعة مستوى 1450 دولارا المهم للمرة الأولى منذ مايو أيار 2013، بعد تعليقات مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عززت التوقعات

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