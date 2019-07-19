الذهب عند مستويات غير مسبوقة في سنوات

2019/07/19 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..تجاوز الذهب اليوم الجمعة مستوى 1450 دولارا للأونصة وذلك للمرة الأولى منذ مايو 2013، بعد تعليقات مسؤول كبير في مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة.وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز إن صانعي السياسات بحاجة لتقديم المحفزات للتعامل مع التضخم المنخفض.وتصريحات وليامز تجعل من المؤكد تقريبا أن الفيدرالي […]

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