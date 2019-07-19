مصرف الرشيد يصدر تعليمات جديدة بمنح القروض والسلف الى المواطنين والموظفين

2019/07/19 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مصرف الرشيد تعليمات جديدة بمنح القروض والسلف الى المواطنين والموظفين.وذكر بيان للمصرف ان : القروض والسلف تنوعت بين قروض المشاريع , وسلف المتقاعدين , وسلف المتزوجين , وقروض الاسكان , وقروض المشاريع الصغيرة والحرفية.واشارت التعليمات بالنسبة لقروض المشاريع الى انه: يمنح القرض لأصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة المعتمدة والمسجلة في اتحاد الصناعات العراقية […]

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