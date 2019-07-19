وزير الداخلية يوجه بتمديد فترة السماح للعجلات التي لا تحمل لوحات لنهاية الشهر الجاري

2019/07/19 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين الياسري اليوم الجمعة، بتمديد فترة السماح للعجلات التي لا تحمل لوحات لنهاية الشهر الجاري.

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