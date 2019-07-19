مدرب ليفربول يؤكد بقائه مع النادي لثلاثة أعوام اخرى

2019/07/19 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تصريحات قاطعة ستثلج صدور العديد من عشاق الفريق، أكد المدرب الألماني يورغن كلوب التزامه الاستمرار مدربا لليفربول الإنجليزي للأعوام الثلاثة المتبقية من عقده "على أقل تقدير"

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