أنقرة تعلن تدمير مواقع لحزب العمال الكردستاني بغارات شمالي العراق

2019/07/19 | 11:39

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلن وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تدمير مواقع لحزب العمال الكردستاني، بغارة جوية شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "سلاح الجو التركي، نفذ العملية في منطقة قره جاق شمالي العراق، ليلة الخميس-الجمعة، وشاركت فيها طائرات مسيرة استخدمت ذخيرة محلية الصنع في ضرب اهداف حزب العمال الكردستاني".

وأكد البيان أن "العملية أسفرت عن تدمير مخابئ ومغارات لحزب العمال الكردستاني، بالتنسيق مع غرفة عمليات (عملية المخلب) المستمرة في منطقة هاكورك شمالي العراق منذ مايو/ أيار الماضي.

وأضاف: "لقد جرى تنفيذ عملية جوية واسعة ليلة البارحة في منطقة قره جاق التي يتخذها حزب العمال، معقلا لهم شمالي العراق، وذلك إستنادا الى حقوقنا المنبثقة عن القانون الدولي".

وأكد أن "العملية الجوية استهدفت فقط المواقع التابعة لحزب العمال، وبذلت أقصى درجات الحيطة لمنع تضرر المدنيين".

بغداد اليوم-بغداد

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وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "طفلا صغيرا أُصيب بجروح، إثر انفجار عبوة ناسفة في

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وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "ثلاث غارات للطائرات التركية استهدفت مخيما لحزب العمال الكردستاني في قضاء مخمور

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وقال مدير ناحية السعدية (60 كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في حديث لـ( بغداد ال

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