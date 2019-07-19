مواجهة مرتقبة بين الجزائر والسنغال في نهائي امم افريقيا

2019/07/19 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..تختصر الدقائق التسعون شهراً من كرة القدم، عندما يتردد صدى صافرة بداية لقاء المنتخبين الجزائري والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، إذ سيتحول إستاد القاهرة الدولي إلى معترك أحلام وإرادة وطموح شعبين بلقب غالٍ طال انتظاره.وتتجه الأنظار إلى أكبر الملاعب الـ6 التي استضافت النسخة الـ32 من البطولة القارية منذ 21 حزيران لمعرفة […]

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