سلطات اقليم كردستان تكشف هوية احد المطلوبين في تنفيذ اغتيال نائب القنصل التركي واثنين اخرين معه في اربيل

2019/07/19 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، عن هوية أحد المطلوبين على خلفية الهجوم الذي وقع في مطعم بأربيل وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم نائب القنصل التركي.ووقع الأربعاء حادث إطلاق نار في أحد مطاعم أربيل، أدى إلى مصرع دبلوماسي يعمل في القنصلية التركية بأربيل، ومواطنين اثنين كانا موجودين داخل المطعم.وجاء في …

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