“بالصور”.. يابانيون في بغداد للتذكير بعلاقة دامت 90 عاماً

2019/07/19 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت سفارة اليابان في العراق ،اليوم الجمعة، عن عقد محاضرة لبحث العلاقات بين اليابان والعراق التي تعود جذورها لثلاثينيات القرن الماضي.وذكر بيان للسفارة تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “سفارة اليابان في العراق عقدت بالتعاون مع الأستاذ شوجي هوساكا، زميل باحث أقدم، والسيدة آكيكو يوشيوكا، محللة قدمى من مركز JIME، معهد […]

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