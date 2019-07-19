شاهد بالصور اثار قصف الطائرات التركية على محافظة دهوك

2019/07/19 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت الطائرات الحربية التركية،امس الخميس، احدى القرى التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك، ما اسفر عن جرح ثلاثة مدنيين....

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