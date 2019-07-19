شرطة الانبار تعتقل ١٢ شخصاً من “الدجالين والمشعوذين”

2019/07/19 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الجمعة، اعتقال ١٢ شخصاً من “الدجالين والمشعوذين”.وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “أبطال مديرية شرطة الفلوجة وبالتعاون مع مركز شرطة الفلوجة ومركز شرطة التحدي وقاطع نجدة الفلوجة تمكنوا من القاء القبض على مجموعة مكونه من (١٢) شخصا من الدجالين والمشعوذين وممارستهم […]

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