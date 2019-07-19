تركيا تعلن تدمير مواقع لـ”العمال الكردستاني” شمال العراق

2019/07/19 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تدمير مواقع لحزب العمال الكردستاني في غارة جوية شمال العراق.وذكرت الوزارة في بيان اطلع عليه “النور نيوز”، ان “سلاح الجو التركي نفذ عملية في منطقة قره جاق شمالي العراق، ليلة أمس، شاركت فيها طائرات مسيرة استخدمت ذخيرة محلية الصنع في ضرب اهداف حزب العمال الكردستاني”.[…]

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