إصابة طفل بتفجير شمال شرق ديالى

2019/07/19 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى أصيب طفل، اليوم الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق محافظة ديالى.وذكر مصدر امني لـ”النور نيوز”، ان “عبوة ناسفة انفجرت داخل أحد البساتين في قرية المخيسة شمال شرق بعقوبة، مااسفر عن اصابة طفل بجروح”.وأشار الى “نقل الطفل الى المستشفى لتلقي العلاج وفتح تحقيق بالحادث”.

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