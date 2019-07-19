أنفجار عبوة ناسفة في بساتين المخيسة بديالى

2019/07/19 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنفجرت عبوة ناسفة في بساتين حوض الوقف في محافظة ديالى اليوم .وقال مصدر امني اليوم ان عبوة ناسفة انفجرت في بساتين المخيسة في حوض الوقف شمال شرق بعقوبة أدت الى أضرار مادية دون وقوع اصابات بشرية .واضاف ان قوة من الشرطة وصلت الى مكان الحادث .

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