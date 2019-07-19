بسبب ضغوطه المستمرة..ظريف : ترامب لن يفوز بجائزة التفاوض مع ايران

2019/07/19 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن ممارسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحد الأقصى من الضغوط لن تجعله يفوز بجائزة التفاوض مع طهران.وأكد ظريف في تصريح أدلى به لصحيفة / ناشيونال إينترست/ أن : ترامب يمارس الحد الأقصى من الضغوط على بلاده بسبب استشارات خاطئة تقدم له.وحول تأكيد الأميركيين إسقاطهم طائرة إيرانية […]

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