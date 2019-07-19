مواجهة مرتقبة بين الجزائر والسنغال في نهائي امم افريقيا

2019/07/19 | 11:50

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متابعة :سومر نيوز

تختصر الدقائق التسعون شهراً من كرة القدم، عندما يتردد صدى صافرة بداية لقاء المنتخبين الجزائري والسنغا...

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