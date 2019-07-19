2019/07/19 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

رأى المحلل السياسي كاظم الحاج، الجمعة، ان الجانب الاميركي قد يقف وراء عملية اغتيال نائب القنصل التركي ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحاج: اميركا قد تقف خلف اغتيال نائب القنصل التركي في اربيل بسبب (إس 400)) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحاج: اميركا قد تقف خلف اغتيال نائب القنصل التركي في اربيل بسبب (إس 400)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).