ظريف: ترامب لن يفوز بجائزة التفاوض مع إيران

2019/07/19 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن ممارسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحد الأقصى من الضغوط لن تجعله يفوز بجائزة التفاوض مع طهران.وأكد ظريف في تصريح أدلى به لصحيفة “ناشيونال إينترست” أن ترامب يمارس الحد الأقصى من الضغوط على بلاده بسبب استشارات خاطئة تقدم له.و حول تأكيد الأميركيين

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