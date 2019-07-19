تركيا تعلن تدمير

2019/07/19 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير "اهداف" لحزب العمال الكوردستاني بعملية جوية وصفتها بالواسعة شمالي العراق بالتحديد في اقليم كوردستان.وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الجمعة، أن سلاح الجو نفذ العملية في منطقة "قره جاق" شمالي العراق، ليلة الخميس-الجمعة، وشاركت فيها طائرات مسيرة استخدمت ذخيرة محلية الصنع في ضرب الأهداف الإرهابية.وأكد البيان أن العملية أسفرت عن تدمير مخابئ ومغارات لمنظمة "بي كا كا"، بالتنسيق مع غرفة عمليات "عملية المخلب" المستمرة في منطقة هاكورك شمالي العراق منذ مايو/ أيار الماضي.وأضاف "العملية جرت إستنادا الى حقوقنا المنبثقة عن القانون الدولي، وبذلت أقصى درجات الحيطة لمنع تضرر المدنيين".

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