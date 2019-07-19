الانبار تعلن القضاء على خلايا داعش بصحراء القائم الحدودية مع سوريا

2019/07/19 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اكد قائممقام قضاء راوه حسين علي العكيدي ،الجمعة، القضاء على خلايا عصابات داعش الاجرامية في المناطق المحاذية لقضاء القائم الحدودية مع سوريا غربي الانبار .وقال العكيدي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن”القوات الامنية تمكنت من القضاء على خلايا ارهابي داعش في المناطق الصحراوية المحاذية لقضاء القائم القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي […]

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