2019/07/19 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أكدت شبكة “سكاي سبورت” العالمية أن نادي برشلونة الإسباني تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.ووفقا لشبكة “سكاي سبورتس”، فإن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان مبلغا ماليا قيمته 90 مليون يورو إضافة إلى إدراج لاعبين في الصفقة.وأفادت الشبكة العالمية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عرض خيالي من برشلونة للتعاقد مع نيمار وكالة خطوة برس.

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