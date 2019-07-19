2019/07/19 | 11:59

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الأخبار المحلية

الجمعة 19 يوليو 2019 | 11:34 صباحاً | عدد القراءات : 51

الداخلية تمدد فترة السماح للعجلات التي لا تحمل لوحات لهذا الموعد

بغداد/..وجه وزير الداخلية ياسين الياسري اليوم الجمعة، بتمديد فترة السماح للعجلات التي لا تحمل لوحات لنهاية الشهر الجاري.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزير الداخلية تلقته وكالة "عين العراق نيوز" انه "لغرض أتاحت الفرصة للمواطنين وسائقي العجلات بمراجعة مديريات ومواقع المرور لتثبيت لوحات التسجيل وتقديم الخدمة لهم في هذا الصدد ، أمر وزير الداخلية الدكتور بتمديد فترة السماح للعجلات التي لا تحمل لوحات لنهاية الشهر الجاري".انتهى

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