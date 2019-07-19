بالصور.. الدفاع المدني تكافح حريقاً أسفل جسر الأحرار وسط بغداد

2019/07/19 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الجمعة، بإندلاع حريق أسفل جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد.

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