الانبار.. عودة مئات الاسر النازحة الى مناطق سكناها

2019/07/19 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اكد مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن خالد ابو ريشة ،الجمعة، ان الفترة الحالية شهدة عودة غير مسبوقة للأسر النازحة من مخيمات النزوح الى مناطق سكناهم المحررة .وقال ابو ريشة في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن”مخيمات النزوح في قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، والحبانية شرقي مدينة الرمادي، شهدت عودة المئات من الاسر […]

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