اول نشر مترجم لعقوبات واشنطن لإدراج ابو مازن وآخرين: ٤ أسباب بينها استخراج مواد طبيعية – صور

2019/07/19 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: نشرت وزارة الخزانة الأمريكية التقرير المفصل عن الشخصيات الأربع العراقية التي أدرجتها في قائمة العقوبات ، ذكر التقرير انه ” قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بتعيين اثنين من رجال الميليشيات ، ريان الكلداني ووعد قادو ، واثنين من المحافظين العراقيين السابقين ، نوفل حمادي السلطان وأحمد الجبوري ، بموجب الأمر […]

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