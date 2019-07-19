2019/07/19 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اكد عضو مجلس محافظة ديالى احمد الربيعي، الجمعة، اصابة طفل بانفجار عبوة ناسفة في بساتين المخيسة شمال شرق بعقوبة.وقال الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عبوة ناسفة موضوعه على جانب طريق زراعي في بساتين المخيسة(30كم شمال شرق بعقوبة) انفجرت لدى مرور طفل صغير ما اسفر عن اصابته بجروح طفيفة نقل على اثرها […]

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