2019/07/19 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الجمعة، ان اعلان اسماء المقبولين للتعين في القطاع التربوي مرتبط بشكل مباشر بموافقة مجلس الوزراء عليها، مبينا ان هناك 10 الاف درجة تنتظر موافقة الحكومة على تخصيصاتها المالية من اجل اطلاقها.وقالت عضو مجلس المحافظة جسومة الأزيرجاوي في حديث لها أن “إعلان المقبولين للتعين في القطاع التربوي مرتبط بشكل مباشر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأزيرجاوي: تعيينات القطاع التربوي مرتبط بموافقة مجلس الوزراء النعيم نيوز.

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