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الانبار: عودة مئات الاسر النازحة الى مناطق سكناها


الانبار: عودة مئات الاسر النازحة الى مناطق سكناها
2019/07/19 | 12:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..

اكد مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن خالد ابو ريشة ،الجمعة، ان الفترة الحالية شهدة عودة غير مسبوقة للأسر النازحة من مخيمات النزوح الى مناطق سكناهم المحررة .

وقال ابو ريشة في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن”مخيمات النزوح في قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، والحبانية شرقي مدينة الرمادي، شهدت عودة المئات من الاسر […]

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