لوجود فائض في السوق العالمية..وكالة الطاقة الدولية لا تتوقع زيادة كبيرة في أسعار النفط

2019/07/19 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الجمعة، إن الوكالة لا تتوقع ارتفاعا كبيرا لأسعار النفط بسبب تباطؤ الطلب، ووجود تخمة في أسواق الخام العالمية.وقال بيرول / حسب رويترز/ في تعليقات عامة أدلى بها خلال مؤتمر للطاقة في نيودلهي، والذي يستمر يومين: الأسعار تحددها الأسواق… إذا نظرنا إلى السوق اليوم نرى أن […]

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