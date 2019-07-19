أمانة العاصمة: ازالة كاملة لسوق متجاوز جنوب بغداد

2019/07/19 | 12:09

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت امانة بغداد، الجمعة (19 تموز 2019)، إزالة سوق الرسالة ضمن منطقة حي الرسالة، بالعاصمة، بشكل كامل.

وذكرت الامانة في بيان لها، أن "بلدية الرشيد قامت بحملة ازالت خلالها السوق بالكامل ضمن المحلة 851 وبواقع أكثر من 50 كشك متجاوز كانت قد شيدت تجاوزاً على الارصفة ما دعا الكوادر البلدية القيام بحملة ازالت خلالها جميع الاكشاك بعد عدم استجابتهم للإنذار ولأكثر من مرة".

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، الجمعة (19 تموز 2019)، بتمديد فترة السماح للعجلات التي لا تحمل لوحات، الى نهاية الشهر الجاري.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان له، إنه "لغرض أتاحت الفرصة للمواطنين الكرام والأ

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت خلية الأزمة في محافظة ديالى، الجمعة (19 تموز 2019)، عودة محطة حمرين الكهرومائية لإنتاجها الطبيعي بعد 24 ساعة من انخفاضه للنصف.

وقال الناطق الإعلامي باسم خلية الازمة في ديالى، علي الحجية، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &qu

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت امانة بغداد، الجمعة (19 تموز 2019)، فتح 250 شارعا رئيسا وفرعيا ضمن قاطع بلدية الدورة بالتعاون مع القوات الامنية .

وقالت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ملاكات دائرة بلدية الدورة بالتعاون مع القوات ال

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