تعرف على العرض الخيالي الذي قدمه برشلونة للتعاقد مع نيمار

2019/07/19 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شبكة "سكاي سبورت" العالمية أن نادي برشلونة الإسباني تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

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