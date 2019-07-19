أغاليط هيكل!

2019/07/19 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “كنت في الأيام الأولى من سبتمبر (أيلول) 1969 في الطائرة، إذ بعثني الرئيس جمال عبد الناصر، للتعرف على جماعة الانقلاب العسكري، الذي

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