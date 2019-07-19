هل تتجاوز إيران العتبة النووية وتصنع سلاحاً نووياً، وما الذي يمكن أن يفعله ترامب؟

2019/07/19 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت إيران بخرق بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب «خطة العمل الشاملة المشتركة» التي وقّعت عليها في عام 2015 والتي انسحبت

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