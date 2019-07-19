بومبيو يرحب بقرار الأرجنتين تصنيف “حزب الله” اللبناني منظمة إرهابية

2019/07/19 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب وزير الخارجية الأمريكي بقرار السلطات الأرجنتينية تصنيف “حزب الله” اللبناني منظمة إرهابية، وعبر عن شكر واشنطن لها على هذه الخطوة.

وكتب بومبيو في تغريدة نشرها الخميس: “نشكر الأرجنتين على تصنيفها حزب الله منظمة إرهابية، في خطوة مهمة لحرمانه من إمكانية التخطيط لهجمات إرهابية”.

وأضاف بومبيو أن العالم يعرف أن “حزب الله وكيل إرهابي للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وفي تغريدة أخرى كتب بومبيو الذي يزور حاليا الأرجنتين: “يصادف اليوم الذكرى الـ25 للهجوم على مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية، ويذكرنا بالتهديد المستمر والعاجل الذي يشكله حزب الله وإيران.



يجب أن نتوخى اليقظة في جهودنا الموحدة لإنهاء السلوك الخبيث في نصف الكرة الغربي”.

وفي وقت سابق من الخميس، وجهت وحدة المعلومات المالية في الأرجنتين، وهي هيئة مكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، بتجميد الأصول التابعة لحزب الله وأعضائه، بعد يوم من وضع البلاد قائمة جديدة للأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب، وبفعل هذا القرار سيندرج الحزب تلقائيا ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في البلاد.

“ساحات التحرير”

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