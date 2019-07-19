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وزير الداخلية يمدد فترة السماح بسير العجلات بدون لوحات حتى اخر الشهر الجاري

العراق

وزير الداخلية يمدد فترة السماح بسير العجلات بدون لوحات حتى اخر الشهر الجاري

الجمعة 19 يوليو 2019 - 11:52

وزير الداخلية يمدد فترة السماح بسير العجلات بدون لوحات حتى اخر الشهر الجاري

امر وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الجمعة، (19-7-2019 ) بتمديد فترة السماح للعجلات التي لا تحمل لوحات لنهاية الشهر الجاري.

وقال مكتب الياسري في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري امر بتمديد فترة السماح للعجلات التي لا تحمل لوحات لنهاية الشهر الجاري".

وأضاف ان الامر يأتي "لغرض أتاحت الفرصة للمواطنين الكرام وسائقي العجلات بمراجعة مديريات ومواقع المرور لتثبيت لوحات التسجيل وتقديم الخدمة لهم في هذا الصدد".

انتهى .



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