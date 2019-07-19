الصناعات الكهربائية يقترب من التعاقد مع المدرب عادل نعمة

2019/07/19 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتربت الهيئة الإدارية لنادي الصناعات الكهربائية من التعاقد مع مدرب الحدود الحالي عادل نعمة لقيادة الفريق في الموسم المقبل .وقال مصدر مقرب من النادي أن الإدارة وصلت لمراحل متطورة من التفاوض مع المدرب عادل نعمة لقيادة الفريق في الموسم المقبل وهناك أتفاق مبدئي بين الطرفين لكن التوقيع الرسمي أخلاقيا يجب أن يكون بعد نهاية الموسم […]

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