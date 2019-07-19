ديالى: مخاوف من انقراض “اليهودية” بسبب اقبال البغداديين

2019/07/19 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..حذرخبير في مجال الطبيعة بمحافظة ديالى، الجمعة، من انقراض نوع نادر من الافاعي بسبب الاقبال المتزايد على اصطيادها داخل البساتين.وقال احسان نادر الخبير في مجال الطبيعية في حديث لـ/المعلومة/،ان” الافعى المسماة باليهودية والتي تعد من الافاعي السامة والنادرة جدا في محافظة ديالى يتركز وجودها في مناطق محدودة بدات مخاوف حقيقية من […]

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