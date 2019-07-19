2019/07/19 | 12:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى ..
حذرخبير في مجال الطبيعة بمحافظة ديالى، الجمعة، من انقراض نوع نادر من الافاعي بسبب الاقبال المتزايد على اصطيادها داخل البساتين.
وقال احسان نادر الخبير في مجال الطبيعية في حديث لـ/المعلومة/،ان” الافعى المسماة باليهودية والتي تعد من الافاعي السامة والنادرة جدا في محافظة ديالى يتركز وجودها في مناطق محدودة بدات مخاوف حقيقية من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: مخاوف من انقراض “اليهودية” بسبب اقبال البغداديين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حذرخبير في مجال الطبيعة بمحافظة ديالى، الجمعة، من انقراض نوع نادر من الافاعي بسبب الاقبال المتزايد على اصطيادها داخل البساتين.
وقال احسان نادر الخبير في مجال الطبيعية في حديث لـ/المعلومة/،ان” الافعى المسماة باليهودية والتي تعد من الافاعي السامة والنادرة جدا في محافظة ديالى يتركز وجودها في مناطق محدودة بدات مخاوف حقيقية من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: مخاوف من انقراض “اليهودية” بسبب اقبال البغداديين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى: مخاوف من انقراض “اليهودية” بسبب اقبال البغداديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).