2019/07/19 | 12:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
اكد عضو مجلس محافظة ديالى احمد الربيعي، اليوم الجمعة، اصابة طفل بانفجار عبوة ناسفة في بساتين المخيسة ش...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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