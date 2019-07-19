انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

2019/07/19 | 12:22

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بغداد :سومر نيوز

اكد عضو مجلس محافظة ديالى احمد الربيعي، اليوم الجمعة، اصابة طفل بانفجار عبوة ناسفة في بساتين المخيسة ش...

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