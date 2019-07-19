أنقرة تطلق “أوسع” عملية جوية ضد حزب العمال في العراق

2019/07/19 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنّ تركيا أطلقت، أمس الخميس، “أوسع” عملية جوّية ضدّ حزب العمال الكردستاني في العراق.وقال أكار: “عقب الهجوم في أربيل، وجهنا ضربة قاصمة لحزب العمال الكردستاني عبر أوسع عمليّة جوية بجبال قنديل”.وخلال العملية التي انطلقت الخميس، قال أكار إن الجيش التركي دمر ملاجئ وكهوفا

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