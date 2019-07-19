2019/07/19 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، عن ازالة كاملة لسوق متجاوز ضمن منطقة حي الرسالة في العاصمة.وأكد بيا للامانة تلقت “خطوة برس” نسخة منه “قيام بلدية الرشيد بحملة ازالت خلالها السوق بالكامل ضمن المحلة 851 وبواقع اكثر من 50 كشكا كانت قد شيدت تجاوزاً على الارصفة ما دعا الكوادر البلدية القيام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة العاصمة تزيل سوقا في حي الرسالة وكالة خطوة برس.

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