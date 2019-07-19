2019/07/19 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثلاثة تصرفات عفوية تفسد صورتك أمام الآخرين تعرف عليها !

هناك بعض التصرفات العفوية، التي نمارسها فتظهرنا بشكل سيئ أمام

المحيطين بنا، لذلك سنرصد أهم 3 تصرفات عفوية قد تفسد صورتنا أمام

الآخرين حتى تتجنبها.– التدخين في الأماكن العامة:التدخين من المؤكد أنه سلوك غير جيد على الإطلاق، ويؤثر بشكل سلبي على

الصحة، لكن التدخين في حد ذاته قد لا يؤثر على تقييم الآخرين لك، إلا

عندما يكون المكان غير مسموح فيه بالتدخين، إذ يعتبر في هذه الحالة

تصرفا غير مسؤول، ويجعل الكثيرين يقيموك على أنك شخص غير جيد.– عدم ترك الجوال:أيضا من التصرفات السيئة التي أصبح الكثيرون يمارسونها، وتعطي انطباعا

سيئا عنهم، هو أن يظلوا ممسكين بجوالاتهم، حتى وهم وسط مجموعة من

الأشخاص، فهذا التصرف يجعلك تبدو كأنك غير اجتماعي، أو لا ترغب في

الحديث معهم، وهذا خارج حدود اللياقة لذلك يجب أن تقلل من هذا السلوك

قدر الإمكان.– النميمة:رغم كون الشخص الذي يميل إلى الحديث عن الآخرين في غيابهم، لا يقدر

على منع نفسه، فإن عليه أن يتذكر أن هذا التصرف يجعل البعض يظنون أنه

قد يتحدث عنهم هم أيضا، لهذا فمن الأفضل أن تتوقف عن هذه العادة، حتى

تحافظ على صورتك أمام الآخرين.

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