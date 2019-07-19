2019/07/19 | 12:27

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التعليم النيابية تكشف موعد تعديل قانون التعليم الأهلي

كشف عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي البرلمانية، ايناس

المكصوصي، اليوم الجمعة، عن موعد تعديل قانون التعليم الأهلي

لسنة2016، فيما اشارت الى ان تغلبت تلك الجامعات عبارة عن

مشاريع تجارية .

وقالت المكصوصي، في حديث لـ"today news"، ان "هناك ضعف واضح في

الجودة العلمية والأجواء الاكاديمية في الكليات الاهلية"، مؤكدة

"عدم تكافؤ التعليم الأهلي مع التعليم الحكومي لوجود الاستثمارات

الشخصية التي يستغلها أصحاب الجامعات الاهلية لغرض الربح".

وأكدت، انه "سوف يتم تعديل قانون التعليم الأهلي لوجود العديد من

نقاط الضعف فيه، خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب في الفصل

التشريعي الثالث".

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