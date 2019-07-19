فتح تصدر توجيهات لمنع اي تحرّك اعتراضي خارج المخيمات

2019/07/19 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكّدت مصادر حركة "فتح" لـ"الجمهورية"، انّ السلطة الوطنية في رام الله اعطت توجيهاتها بمنع اي تحرّك اعتراضي على قرار وزارة العمل اللبنانية خارج المخيمات الفلسطينية،

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