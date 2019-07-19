انفجار قرب جامعة كابل بأفغانستان

2019/07/19 | 12:28

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(المستقلة)..أعلنت وزارة الصحة الأفغانية “مقتل شخصين وجرح عشرة جراء انفجار وقع وسط العاصمة الأفغانية كابول في ساعة مبكرة من صباح الجمعة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مايار: “قتيلان و10 جرحى بانفجار في الدائرة الثالثة بكابول”.

من جهته، أشار المتحدث باسم المكتب الإعلامي لشرطة كابول بصير مجاهد لوكالة “سبوتنيك”، إلى أن “الانفجار وقع عند بوابة جامعة كابول صباح الجمعة”، لافتا إلى أن “طبيعة الانفجار غير واضحة حتى الآن”.

المصدر: سبوتنيك عربي

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