2019/07/19 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..بحث وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، في نيويورك، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عدد من القضايا الإقليمية.

وأشارت الخارجية الإيرانية، في بيان، إلى أن “الحديث تطرق إلى القيود التي فرضتها واشنطن على أعضاء البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة وتقليص طهران التزاماتها في الاتفاق النووي”.

وأضافت: “كما تناول ظريف وغوتيريش مسألة احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية والتوتر في المنطقة والتطورات في سوريا واليمن وأفغانستان”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف يبحث مع غوتيريش قضايا إقليمية) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف يبحث مع غوتيريش قضايا إقليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).