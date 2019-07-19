صالح أبو طويلة - ج 5 ما الوظائف التي تؤديها الأناشيد الجهادية ...ورقة بحثية

2019/07/19 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صالح_أبو_طويلة 3.الوظائف الاجتماعية والتنظيمية تهدف الأناشيد إلى تمتين لحمة الجماعة، وبناء الروابط العميقة بين أفرادها من خلال بعض مضامينها خصوصا الرثاء والفخر والتحدي والتضحية، ولا غرو أن غالبية الأناشيد تؤدى بشكل جماعي أثناء المعركة، أو تنفيذ هجوم معين، أو من خلال الفعاليات الدينية داخل المدن المسيطر عليها.إن القدرة المميزة للموسيقى على تكوين روابط اجتماعية بين الأعضاء تجعلها جزءًا لا غنى......

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